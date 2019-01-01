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Капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов за приз лучшему игроку

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По словам футболиста, он не принимал участия в голосовании ФИФА за награду The Best Men`s Player.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера обвинил ФИФА в фальсификации голосов.

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После объявления победителя, ФИФА опубликовала официальные результаты голосования, в которых было сказано, что Баррера отдал первое место Лионелю Месси. Однако сам Хуан заявил, что он не принимал участия в голосовании.

"Не голосуйте за награды FIFA Awards. Вся информация о результатах моего голосования является ложной, спасибо", - написал Баррера на своей страничке в Twitter.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, опередив в голосовании Вирджила Ван Дейка и Криштиану Роналду.

Вашему вниманию также опрос нашей редакции о том, кто должен был получить данную награду.

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Теги: Лионель Месси, ФИФА, FIFA, обвинения, голосование, футбол, вне игры, скандал
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