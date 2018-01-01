Экс-игрок сборной Литвы совершил самоубийство

Артурас Римкявичюс умер в 36-летнем возрасте.

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в собственном доме.

Как сообщает официальный сайт LRT, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством. У Артураса осталась жена, а также двое детей.

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Римкявичюс за свою карьеру сыграл в чемпионатах Литвы, Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. Кроме того, футболист установил рекорд по количеству забитых голов в чемпионате Литвы - 35 за сезон.

Артурас вынужденно завершил карьеру в 2016-м году из-за травмы. После этого работал тренером в детском футболе.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте. Проводить его в последний путь пришли тысячи фанатов.