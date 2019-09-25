Риксена провели в последний путь

Память про игрока будет жить вечно.

Сегодня, 25 сентября, в Глазго состоялись похороны бывшего игрока Зенита, Рейнджерса и национальной сборной Нидерландов Фернандо Риксена.

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Нидерландец скончался в возрасте 43 лет из-за неизлечимого заболевания - боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).

По информации The Sun, перед входом на стадион Айброкс и на улицах Глазго собрались тысячи фанатов.

Thousands gather for Fernando Ricksen's funeral after Rangers legend died aged 43 https://t.co/V2YMS2v1DX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 25, 2019

На церемонию прощания с Риксеном пришли нынешние игроки Рейнджерса, руководство клуба. Также, присутствовали члены семьи и родственники, которые были одеты в черные футболки с фамилией и номером Фернандо.

Напомним, что в 2013-м году Риксен начал борьбу с ужасной болезнью.