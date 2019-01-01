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Директор Ювентуса: Роналду заслуживал награду лучшему игроку больше, чем Месси

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В Ювентусе разочарованы выбором лучшего игрока.
Фабио Паратичи
Фабио Паратичи
Getty Images

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал итоги вручения премии лучшему игроку года по версии FIFA.

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“Мы уважаем Месси, но мы считаем, что Криштиану Роналду заслуживал эту награду.

После выступления в прошлом сезоне, где он выиграл Лигу наций, Серию А и итальянский Суперкубок, а также здорово проявил себя в Лиге чемпионов, Роналду заслуживал титул лучшего игрока“, - заявил Паратчи, как сообщает Corriere dello Sport. 

Отметим, что Криштиану Роналду вошел в символическую сборную году по версии FIFA.

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Теги: Фабио Паратичи, Криштиану Роналду, Лионель Месси, FIFA, награда
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