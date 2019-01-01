Директор Ювентуса: Роналду заслуживал награду лучшему игроку больше, чем Месси

В Ювентусе разочарованы выбором лучшего игрока.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал итоги вручения премии лучшему игроку года по версии FIFA.

Читай также: Месси: Соперничество с Роналду не выходит за рамки футбольного поля

“Мы уважаем Месси, но мы считаем, что Криштиану Роналду заслуживал эту награду.

После выступления в прошлом сезоне, где он выиграл Лигу наций, Серию А и итальянский Суперкубок, а также здорово проявил себя в Лиге чемпионов, Роналду заслуживал титул лучшего игрока“, - заявил Паратчи, как сообщает Corriere dello Sport.

Отметим, что Криштиану Роналду вошел в символическую сборную году по версии FIFA.