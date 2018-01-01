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Президент Баварии пригрозил сборной Германии бойкотом

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Президент Баварии может пойти на крайние меры.
Ули Хенесс
Ули Хенесс
Getty Images

Президент Баварии Ули Хенесс поддержал вратаря мюнхенской команды Мануэля Нойера, который имеет конфликт с голкипером Барселоны Марком-Андре тер Штегеном.

Ранее тер Штеген заявил, что хочет быть первым номером в сборной Германии, после чего и начался конфликт.

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“Если Нойера перестанут вызывать в сборную, мы не будем отправлять туда своих игроков. Нас не устраивает такая ситуация.

Я не буду говорить об этом с Левом. Он уже слышал, что я сказал. Лев должен поговорить с господином тер Штегеном, поставить его в угол и указать на недопустимость подобных заявлений“, - цитирует Хенесса Sport Bild.

Напомним, что Мануэль Нойер может закончить карьеру в сборной после ЧЕ-2020.

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Теги: Ули Хенесс, Бавария, Мануэль Нойер, Марк-Андре Тер Штеген, сборная Германии по футболу, футбол
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