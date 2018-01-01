УЕФА утвердила название нового еврокубкового турнира

Лига Конференций стартует уже в 2021 году.

УЕФА официально объявила о создании третьего еврокубкового турнира. Он будет называться Лига Конференций (UEFA Europa Conference League).

Исполком организации уже утвердил основные положения нового турнира. Матчи будут проходить по четвергам и начинаться в 19:45 и 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что целью создания Лиги Конференций было привлечение к континентальным соревнованиям большего количества европейских клубов.