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УЕФА утвердила название нового еврокубкового турнира

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Лига Конференций стартует уже в 2021 году.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

УЕФА официально объявила о создании третьего еврокубкового турнира. Он будет называться Лига Конференций (UEFA Europa Conference League).

Исполком организации уже утвердил основные положения нового турнира. Матчи будут проходить по четвергам и начинаться в 19:45 и 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что целью создания Лиги Конференций было привлечение к континентальным соревнованиям большего количества европейских клубов.

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Теги: футбол, УЕФА, Лига Конференций
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