Касильяс: Если будет риск для моего здоровья, то завершу карьеру

Испанец проходит курс реабилитации.

Вратарь Порту Икер Касильяс рассказал про свое состояние здоровья после перенесенного инсульта, как сообщает Marca.

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“Я в порядке и постепенно поправляю физическую форму. Это медленный процесс, но те, кто пережил сердечный приступ, прекрасно знают, что лекарства приучают вас быть осторожными.

Доктор будет наблюдать за изменением моего состояния до марта, и если будет риск, то я на него не пойду.

День, когда я завершу карьеру, восприму совершенно спокойно. Как многие говорят, без лишних сомнений уйду“, - сказал Икер Касильяс.

Ранее испанский вратарь говорил, что не намерен завершать карьеру.

Напомним, что Икер Касильяс на данный момент занимает руководящую должность в Порту.