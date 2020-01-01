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Касильяс: Если будет риск для моего здоровья, то завершу карьеру

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Испанец проходит курс реабилитации.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Вратарь Порту Икер Касильяс рассказал про свое состояние здоровья после перенесенного инсульта, как сообщает Marca.

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“Я в порядке и постепенно поправляю физическую форму. Это медленный процесс, но те, кто пережил сердечный приступ, прекрасно знают, что лекарства приучают вас быть осторожными.

Доктор будет наблюдать за изменением моего состояния до марта, и если будет риск, то я на него не пойду.

День, когда я завершу карьеру, восприму совершенно спокойно. Как многие говорят, без лишних сомнений уйду“, - сказал Икер Касильяс.

Ранее испанский вратарь говорил, что не намерен завершать карьеру

Напомним, что Икер Касильяс на данный момент занимает руководящую должность в Порту.

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