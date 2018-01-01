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Суперкубок УЕФА 2020/2021 пройдет в Северной Ирландии

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География футбола становится шире.
Виндзор Парк
Виндзор Парк
Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА обьявил, что матч за Суперкубок в сезоне 2020/2021 году пройдет в Белфаст на стадионе Виндзор Парк.

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Арена вмещает 22 тысячи зрителей.

На проведение матча также претендовал харьковский ОСК Металлист. Помимо Харькова матч мог пройти в Хельсинки (Финляндия), Минск (Беларусь).

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге.

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Теги: Супекубок УЕФА, УЕФА, футбол
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