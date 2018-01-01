Месси: Соперничество с Роналду не выходит за рамки футбольного поля
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал соперничество с Роналду.
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“Многие считают, что наше соперничество с Роналду выходит за рамки футбола, но это не так. У людей складывается такое впечатление из-за нашей длительной спортивной конкуренции.
Один из нас играет за Барселону, другой на протяжении долгого времени выступал за Реал.
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Мы постоянно получали индивидуальные награды. Мы оба всегда хотим лучшего для наших команд и не хотим проигрывать.
Вот почему существует такая конкуренция. И важно, что она остается в пределах поля“, - цитирует слова Месси официальный сайт ФИФА.
Отметим, что Месси был признан лучшим игроком сезона по версии FIFA.
Напомним, что лучшие футболисты мира могут поужинать вместе.
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