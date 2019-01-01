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Ибрагимович: Я - MVP всех MVP

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Шведский форвард снова лучший.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович заявил, что не думает про Золотую бутсу.

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“Я - MVP всех MVP. Поэтому я не думаю об этом. Я сосредоточен на игре, на том, чтобы моя команда побеждала.

Нам нужно продолжать работу в данном направлении. И мы хотим сделать это, нужно продолжить побеждать в плей-офф.

Важно то, кто выиграет чемпионат, индивидуальные награды для меня неважны. Я не знаю, кому вручают золотую бутсу. Ее дают с учетом голов в плей-офф или нет?“, - приводит слова Ибрагимовича MLS Soccer.

Ибрагимович идет на втором месте в списке бомбардиров МЛС, впереди только Карлоса Велы, который забил на два мяча больше.

Напомним, что Златан Ибрагимович - новый рекордсмен “ангелов“.

Отметим, что шведскому форварду установят памятник на родине.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос Анджелес Гэлакси, МЛС, MLS, футбол
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