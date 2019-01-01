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Сегодня станет известен хозяин Суперкубка УЕФА-2020/2021, на который претендует Харьков

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Четыре города подали заявки на проведение финала.
ОСК Металлист
ОСК Металлист
metalist.ua

Сегодня, 24 сентября, в Любляне состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором определится хозяин Суперкубка УЕФА-2020/2021, сообщает пресс-служба организации.

На проведение матча претендует харьковский ОСК Металлист.

Конкурентами украинской заявки являются Хельсинки (Финляндия), Минск (Беларусь) и Белфаст (Северная Ирландия). 

Также сегодня станет известен город, который примет финал Лиги чемпионов-2020/2021 - на решающий матч претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия).

В то же время финал Лиги Европы хотят провести Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания).

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Теги: футбол, Суперкубок УЕФА, Метталист
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