Сегодня станет известен хозяин Суперкубка УЕФА-2020/2021, на который претендует Харьков

Четыре города подали заявки на проведение финала.

Сегодня, 24 сентября, в Любляне состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором определится хозяин Суперкубка УЕФА-2020/2021, сообщает пресс-служба организации.

На проведение матча претендует харьковский ОСК Металлист.

Конкурентами украинской заявки являются Хельсинки (Финляндия), Минск (Беларусь) и Белфаст (Северная Ирландия).

Также сегодня станет известен город, который примет финал Лиги чемпионов-2020/2021 - на решающий матч претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия).

В то же время финал Лиги Европы хотят провести Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания).