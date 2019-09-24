Представители Украины единогласно отдали Клоппу звание лучшего тренера

Стало известно, кому отдали свои голоса Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.

В понедельник, 23-го сентября, состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров 2019 года по версии ФИФА.

Читай также: The Best FIFA Awards-2019: Итоги церемонии ФИФА

Лучшем тренером был признан наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который в голосовании обошел Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити и Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

Примечательно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, капитан нашей национальной команды Андрей Пятов и украинский журналист Артем Франков единогласно отдали свои голоса Клоппу.

Вашему вниманию голоса представителей Украины в номинации Лучший тренер года.

Андрей Шевченко:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

3. Фернанду Сантуш (сборная Португалии)

Анрей Пятов:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

3. Эрик тен Хааг (Аякс)

Артем Франков:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)

2. Эрик тен Хааг (Аякс)

3. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)

Напомним, лучшим игроком 2019 года стал Лионель Месси. Вашему вниманию голоса Шевченко, Пятова и Франкова за эту номинацию.

Предлагаем Вам также опрос нашей редакции о том, кто должен был выиграть приз The Best FIFA Men`s Player 2019.