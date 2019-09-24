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Представители Украины единогласно отдали Клоппу звание лучшего тренера

Комментариев: 2
Стало известно, кому отдали свои голоса Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

В понедельник, 23-го сентября, состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров 2019 года по версии ФИФА.

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Лучшем тренером был признан наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который в голосовании обошел Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити и Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

Примечательно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, капитан нашей национальной команды Андрей Пятов и украинский журналист Артем Франков единогласно отдали свои голоса Клоппу.

Вашему вниманию голоса представителей Украины в номинации Лучший тренер года.

Андрей Шевченко:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Фернанду Сантуш (сборная Португалии)

Анрей Пятов:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Эрик тен Хааг (Аякс)

Артем Франков:

1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Эрик тен Хааг (Аякс)
3. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)

Напомним, лучшим игроком 2019 года стал Лионель Месси. Вашему вниманию голоса Шевченко, Пятова и Франкова за эту номинацию.

Предлагаем Вам также опрос нашей редакции о том, кто должен был выиграть приз The Best FIFA Men`s Player 2019.

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Теги: Юрген Клопп, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Артем Франков, футбол, ФИФА, The Best FIFA
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.09.2019, 12:01
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гость
А кого туда чмо франконутое лезет у его е бло как у динамовцев когда им дают установку на игру
гость  (аноним)  24.09.2019, 11:58
Оценка:  0
гость
Странно а как же Хацкевич?
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