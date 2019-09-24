Представители Украины единогласно отдали Клоппу звание лучшего тренера
В понедельник, 23-го сентября, состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров 2019 года по версии ФИФА.
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Лучшем тренером был признан наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который в голосовании обошел Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити и Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.
Примечательно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, капитан нашей национальной команды Андрей Пятов и украинский журналист Артем Франков единогласно отдали свои голоса Клоппу.
Вашему вниманию голоса представителей Украины в номинации Лучший тренер года.
Андрей Шевченко:
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
Анрей Пятов:
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
3. Эрик тен Хааг (Аякс)
Артем Франков:
1. Юрген Клопп (Ливерпуль)
2. Эрик тен Хааг (Аякс)
3. Маурисио Почеттино (Тоттенхэм)
Напомним, лучшим игроком 2019 года стал Лионель Месси. Вашему вниманию голоса Шевченко, Пятова и Франкова за эту номинацию.
Предлагаем Вам также опрос нашей редакции о том, кто должен был выиграть приз The Best FIFA Men`s Player 2019.
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