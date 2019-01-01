Опрос: Кто должен был получить звание лучшего игрока 2019 года?
Накануне стало известно имя победителя в номинации лучшего игрока года по версии ФИФА. Согласны ли Вы с победой Лионеля Месси?
В понедельник, 23-го сентября, в Милане состоялась церемония награждения ФИФА. Лучшим игроком 2019 года был назван форвард Барселоны Лионель Месси.
Победа аргентинца вызвала бурное обсуждение, и наша редакция решила поинтересоваться Вашим мнением о том, кто должен был завоевать этот трофей.
Ранее Лионель Месси прокомментировал свою победу.
Отметим, что легендарный Роналдо считает, что приз заслужил Вирджил ван Дейк.
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