Опрос: Кто должен был получить звание лучшего игрока 2019 года?

Накануне стало известно имя победителя в номинации лучшего игрока года по версии ФИФА. Согласны ли Вы с победой Лионеля Месси?

Опрос: Кто должен был стать лучшим игроком года? fifa.com

Горемыкина Екатерина