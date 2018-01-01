Это’О не считает претендентов на награду ФИФА лучшими футболистами

Легендарный камерунец назвал имена футболистов, которые, по его мнению, являются лучшими на данный момент.

Бывший нападающий сборной Камеруна и каталонской Барселоны Самуэль Это’О до официального оглашения результатов голосования в номинации за лучшего футболиста года по версии ФИФА, поделился мнением о том, кто заслуживает эту награду.

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Журналисты спросили у камерунца, кого он считает лучшим - Месси, ван Дейка или Роналду, однако Самуэль неожиданно назвал имена футболистов, которых не было в списке.

"Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане, но их здесь нет", - приводит слова Это’О Metro.

Напомним, лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА стал нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси.