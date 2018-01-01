Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Это’О не считает претендентов на награду ФИФА лучшими футболистами

Комментариев: 0
Легендарный камерунец назвал имена футболистов, которые, по его мнению, являются лучшими на данный момент.
Самуэль Это’О
Самуэль Это’О
Getty Images

Бывший нападающий сборной Камеруна и каталонской Барселоны Самуэль Это’О до официального оглашения результатов голосования в номинации за лучшего футболиста года по версии ФИФА, поделился мнением о том, кто заслуживает эту награду.

Читай также: Роналдо: Думаю, Ван Дейк больше заслужил награду, чем Месси

Журналисты спросили у камерунца, кого он считает лучшим - Месси, ван Дейка или Роналду, однако Самуэль неожиданно назвал имена футболистов, которых не было в списке.

"Для меня лучшими футболистами года являются Салах и Мане, но их здесь нет", - приводит слова Это’О Metro.

Напомним, лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА стал нападающий сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси.

Поделись:
Теги: Самуэль Это′О, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Садио Мане, ФИФА, футбол, The Best FIFA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь