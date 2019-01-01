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Месси: Благодарю всех, кто посчитал, что я заслужил награду ФИФА

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Лидер Барселоны прокомментировал свою победу в номинации Лучший игрок 2019 года.
Лионель Месси
Лионель Месси
instagram.com/leomessi/

Нападающий сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси поделился своими эмоциями от победы за звание The Best FIFA Men`s Player 2019.

“Хочу поблагодарить всех, кто посчитал, что я заслуживаю этого. Лично для меня индивидуальные награды стоят на втором месте, а превыше всего командные достижения.

Сегодня для меня особенный день - мои жена и дети сидят здесь. Я счастлив, что они находятся рядом со мной в такой важный для меня момент.

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Мои сыновья очень любят футбол, но они еще стесняются находиться рядом со звездами мирового футбола. Они не знают, как подойти к ним сфотографироваться или взять автограф. Но я очень рад, что могу разделить свою радость с семьей“, - цитирует Месси Marca.

Ранее сообщалось, что легендарный бразилец Роналдо не считает, что Лионель Месси заслужил эту награду.

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Теги: Лионель Месси, футбол, ФИФА, награда, The Best FIFA
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