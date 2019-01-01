Роналдо: Думаю, Ван Дейк больше заслужил награду, чем Месси

"Зубастик" не считает, что Лионель Месси заслужил награду The Best FIFA Men`s Player 2019.

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился своим мнением по поводу того, что лидер Барселоны Лионель Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

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“Кто заслужил награду? Наверное, ван Дейк. Он- невероятный футболист, и он продемонстрировал хорошие результаты в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду больше, чем Месси“, - приводит слова Роналдо Metro.

Ранее сообщалось, за кого проголосовали претенденты на звание лучшего игрока года, а также отмечалось, кому отдали свои голоса представители Украины.