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Роналдо: Думаю, Ван Дейк больше заслужил награду, чем Месси

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"Зубастик" не считает, что Лионель Месси заслужил награду The Best FIFA Men`s Player 2019.
Роналдо
Роналдо
Getty Images

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился своим мнением по поводу того, что лидер Барселоны Лионель Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

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“Кто заслужил награду? Наверное, ван Дейк. Он- невероятный футболист, и он продемонстрировал хорошие результаты в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду больше, чем Месси“, - приводит слова Роналдо Metro.

Ранее сообщалось, за кого проголосовали претенденты на звание лучшего игрока года, а также отмечалось, кому отдали свои голоса представители Украины.

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Теги: Роналдо, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк, ФИФА, The Best FIFA, награда, футбол
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