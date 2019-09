The Best FIFA Awards-2019: Итоги церемонии ФИФА

Вашему вниманию все победители в голосовании за награды ФИФА.

В понедельник, 23-го сентября, в Милане состоялась церемония награждения лучших игроков года The Best FIFA Awards-2019 по версии ФИФА.

Предлагаем Вам ознакомиться со списком всех победителей:

Лучший игрок 2019 года (The Best FIFA Men's Player 2019) - Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины и каталонской Барселоны во второй раз в карьере стал обладателем данной награды. Месси получил 46 голосов, а его оппоненты - Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) и Криштиану Роналду (Ювентус) - 38 и 36 голосов соответственно.

Лучший тренер 2019 года (The Best FIFA Men's Coach 2019) - Юрген Клопп

Главный тренер Ливерпуля провел феноменальный сезон, практически выиграв чемпионат Англии и став триумфатором Лиги чемпионов-2018/19. В борьбе за награду Клопп превзошел Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити и наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Лучший голкипер 2019 года (The Best FIFA Men’s Goalkeeper 2019) - Алиссон Бекер

Голкипер Ливерпуля продемонстрировал феноменальную игру в минувшем сезоне, вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и доказал, что является одним из самых надежных вратарей в мире. В борьбе за награду обошел Эдерсона (Манчестер Сити) и Марка-Андре Тер Штегена (Барселона).

Номинация Fair play 2019 - Марсело Бьелса

Главный тренер английского Лидса Марсело Бьелса в матче Чемпионшипа сказал своим игрокам не мешать футболистам Астон Виллы беспрепятственно сравнять счет после того, как Лидс забил гол в то время, когда хавбек “вилланов“ лежал с повреждением на поле. Эта ничья не позволила команде Бьелсы напрямую выйти в АПЛ.

Команда 2019 года (The Best team in the world 2019) - в символической сборной оказалось лишь 2 игрока Ливерпуля

В команде 2019-го года нашлось место многим игрокам Реала, зато представителей Ливерпуля, выигравшего Лигу чемпионов, оказалось лишь двое.

Вратарь: Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия).

Защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Серхио Рамос (Реал М, Испания), Марсело (Реал М, Бразилия) и Матейс де Лигт (Аякс / Ювентус, Нидерланды).

Полузащитники: Френки де Йонг (Аякс / Барселона, Нидерланды), Лука Модрич (Реал М, Хорватия), Эден Азар (Челси / Реал М, Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Лучший тренер 2019 года в женском футболе (The Best FIFA Women's Coach 2019) - Джилл Эллис

Британская коуч сборной США Джилл Эллис вместе с командой выиграла Чемпионат мира 2019 года, победив в финале Нидерланды со счетом 2:0.

Помимо 53-летней специалистки, на титул претендовали тренер английской сборной Фил Невилл и сборной Голландии Сарина Вигман.

Лучший игрок 2019 года в женском футболе (The Best FIFA Women's Player 2019) - Меган Рапино

Полузащитник женской сборной США Меган Рапино вместе со своей сборной выиграла чемпионат мира-2019. Она стала лучшим бомбардиром данного турнира и выиграла Золотой мяч соревнований. В борьбе за трофей Рапино опередила соотечественницу Алекс Морган и защитницу сборной Англии Люси Бронз.

Лучший вратарь 2019 в женском футболе (The Best FIFA Women’s Goalkeeper 2019) - Сари ван Венендал

Голкипер женской команды мадридского Атлетико и сборной Нидерландов Сари ван Венендал в борьбе за награду обошла Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили) и Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция). Вместе со своей сборной Сари дошла до финала женского ЧМ, где команда уступила США.

Команда 2019 года в женском футболе (The Best team in the world FIFPro Women’s)

Голкипер: Сари ван Веендаль (Арсенал/Атлетико, Нидерланды)

Защитники: Люси Бронз (Лион, Англия), Нилла Фишер (Вольфсбург/Линкопингс, Швеция), Келли О’Хара (Юта Роялс, США), Венди Ренар (Лион, Франция)

Полузащитники: Джули Эрц (Чикаго Ред Старс, США), Амандин Анри (Лион, Франция), Роуз Лавель (Вашингтон Спирит, США)

Нападающие: Алекс Морган (Орландо Прайд, США), Меган Рапино (Рейн, США), Марта (Орландо Прайд, Бразилия)

Лучший гол 2019 года / Премия Пушкаша (FIFA Puskas Award 2019) - Даниэль Жори

Приз Ференца Пушкаша ФИФА вручила венгерскому тинейджеру Даниэл. Жори за гол в ворота Ференцвароша. Другими претендентами на награду были: Лионель Месси (Барселона, в ворота Бетиса) и Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга).

Болельщик 2019 года (FIFA Fan Award 2019) - Сильвия Греко

Фанатка Палмерайса Сильвия Греко тронула мировое сообщество. Женщина посещала матчи любимой команды со слепым сыном, комментируя ему поединки. В опросе она обогнала Хусто Санчеса, который болеет за клуб погибшего сына, а также фанатов сборной Голландии.