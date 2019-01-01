Де Йонг, Мбаппе, Мане: За кого голосовала тройка претендентов на награду ФИФА

Стало известно, как проголосовали претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

В понедельник, 23-го сентября, в Милане состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2019, на которой был вручен приз лучшему игроку года.

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В тройку претендентов попали нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, форвард Барселоны Лионель Месси и защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Стало известно, за кого голосовали претенденты на награду.

Роналду не отдал ни одного голоса за Месси или Ван Дейка, проголосовав за Маттейса де Лигта, Френки Де Йонга и Килиана Мбаппе.

Месси же поставил Роналду на второе место, на третье - Де Йонга, а лучшим, по его мнению, был Садио Мане.

А вот Ван Дейк, который стал вторым в голосовании, на первое место поставил Месси, а на второе и третье - своих партнеров по Ливерпулю Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Напомним, приз лучшему футболисту года по версии ФИФА получил Лионель Месси.