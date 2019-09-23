Роналду философски отреагировал на победу Месси в номинации The Best FIFA Men`s Player
Лидер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после объявления результатов голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА отреагировал на победу своего многолетнего соперника Лионеля Месси.
"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня стало великим, начиналось с малого.
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Вы не можете достичь всего, но можно приложить все усилия для того, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.
Paciência e persistência sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR
Ранее сообщалось, за кого отдали свои голоса представители Украины Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.
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