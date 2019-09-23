Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду философски отреагировал на победу Месси в номинации The Best FIFA Men`s Player

Комментариев: 0
Португалец даже не приехал на церемонию награждения ФИФА.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после объявления результатов голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА отреагировал на победу своего многолетнего соперника Лионеля Месси.

"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня стало великим, начиналось с малого.

Читай также: Клопп - лучший тренер сезона по версии FIFA

Вы не можете достичь всего, но можно приложить все усилия для того, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, за кого отдали свои голоса представители Украины Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, сборная Португалии по футболу, футбол, ФИФА, The Best FIFA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь