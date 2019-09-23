Роналду философски отреагировал на победу Месси в номинации The Best FIFA Men`s Player

Португалец даже не приехал на церемонию награждения ФИФА.

Лидер туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после объявления результатов голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА отреагировал на победу своего многолетнего соперника Лионеля Месси.

"Терпение и настойчивость - два качества, которые отличают профессионала от любителя. Все, что сегодня стало великим, начиналось с малого.

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Вы не можете достичь всего, но можно приложить все усилия для того, чтобы ваши мечты сбылись. И помните, что после ночи всегда наступает рассвет", - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, за кого отдали свои голоса представители Украины Андрей Шевченко, Андрей Пятов и Артем Франков.