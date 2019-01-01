Стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в номинации за лучшего игрока года
В понедельник, 23-го сентября, в Милане (Италия) состоялась церемония награждения The Best FIFA Awards-2019.
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После завершения торжественной части стали известны полные результаты голосования за лучшего футболиста по версии ФИФА в 2019 году. От Украины свои голоса отдавали главный тренер сборной Андрей Шевченко, голкипер Шахтера Андрей Пятов и представитель медиа Артем Франков.
Менеджер национальной команды отдал предпочтение форварду Мохамеду Салаху, а также нападающим Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Вратарь "горняков" проголосовал за Вирджила ван Дейка, Френки де Йонга и Мохамеда Салаха.
А вот украинский журналист выбрал Вирджила ван Дейка, Эдена Азара и Мохамеда Салаха.
Напомним, в итоге победителем в номинации лучшего футболиста года стал нападающий Лионель Месси.
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