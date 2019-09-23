Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий забрал награду лучшего игрока.

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси получил награду лучшего игрока года по версии FIFA.

Другими кандидатами на награду были: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды).

Отметим, что все три претендента попали в символическую сборную года.

Напомним, что обладателем премии Пушкаша стал - Даниэль Жори.

Также, лучший тренер сезона - Юрген Клопп.