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Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

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Аргентинский нападающий забрал награду лучшего игрока.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси получил награду лучшего игрока года по версии FIFA.

 

Другими кандидатами на награду были: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды).

Отметим, что все три претендента попали в символическую сборную года.

Напомним, что обладателем премии Пушкаша стал - Даниэль Жори.

Также, лучший тренер сезона - Юрген Клопп.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Аргентина, FIFA, ФИФА, награда
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