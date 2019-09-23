Месси - лучший игрок года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий забрал награду лучшего игрока.
Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси получил награду лучшего игрока года по версии FIFA.
Congratulations, #LeoMessi— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
Другими кандидатами на награду были: Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды).
Отметим, что все три претендента попали в символическую сборную года.
Напомним, что обладателем премии Пушкаша стал - Даниэль Жори.
Также, лучший тренер сезона - Юрген Клопп.
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