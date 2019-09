FIFA назвала символическую сборную 2019 года

Названо 11 лучших футболистов 2019 года по версии FIFA.

В данную команду вошли: Алиссон Беккер, Маттейс де Лигт, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Марсело, Лука Модрич, Френки де Йонг, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Эден Азар, Криштиану Роналду.

