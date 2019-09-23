Бьелса - обладатель награды Fair play 2019
Аргентинский тренер - пример настоящей честной игры.
Главный тренер английского Лидса Марсело Бьелса стал победителем в номинации Fair play 2019.
Congratulations, Marcelo Bielsa & @LUFC squad 👏— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of the FIFA Fair Play Award 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aPknLAKLYZ
В матче Чемпионшипа менеджер “павлинов“ приказал своим игрокам не мешать футболистам Астон Виллы сравнять счет после того, как Лидс забил гол в то время, когда хавбек “вилланов“ лежал с повреждением на поле.
Стоит отметить, что из-за этого ничейного результата Лидс потерял шансы на второе место, которое гарантирует участие команды в следующем сезоне АПЛ.
Полная версия правил