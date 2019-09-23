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Бьелса - обладатель награды Fair play 2019

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Аргентинский тренер - пример настоящей честной игры.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
Getty Images

Главный тренер английского Лидса Марсело Бьелса стал победителем в номинации Fair play 2019.

В матче Чемпионшипа менеджер “павлинов“ приказал своим игрокам не мешать футболистам Астон Виллы сравнять счет после того, как Лидс забил гол в то время, когда хавбек “вилланов“ лежал с повреждением на поле.

Стоит отметить, что из-за этого ничейного результата Лидс потерял шансы на второе место, которое гарантирует участие команды в следующем сезоне АПЛ.

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Теги: Марсело Бьелса, Лидс, Fair-play, честная игра
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