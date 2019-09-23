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Сари ван Венендал - лучший вратарь 2019 года в женском футболе

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Голландка - лучший вратарь 2019 года в женском футболе.
Сари ван Венендал
Сари ван Венендал
Getty Images

Голкипер женской команды мадридского Атлетико и сборной Нидерландов Сари ван Венендал стала лучшим вратарем 2019 года по версии FIFA.

 

Также на награду претендовали вратари Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили) и Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция).

В 2019 году Сари ван Венендал вышла со сборной Голландии в финала женского чемпионата мира и по его итогам получила приз лучшему вратарю.

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Теги: Сари ван Венендал, ФИФА, FIFA, награда
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