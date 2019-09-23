Сари ван Венендал - лучший вратарь 2019 года в женском футболе
Голландка - лучший вратарь 2019 года в женском футболе.
Голкипер женской команды мадридского Атлетико и сборной Нидерландов Сари ван Венендал стала лучшим вратарем 2019 года по версии FIFA.
Congratulations, @SarivVeenendaal 🧤— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/KlkfRqdFgZ
Также на награду претендовали вратари Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили) и Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция).
В 2019 году Сари ван Венендал вышла со сборной Голландии в финала женского чемпионата мира и по его итогам получила приз лучшему вратарю.
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