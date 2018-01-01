Майкл Эссьен про известных украинских футболистов: Молодой парень в Манчестер Сити

Экс-игрок лондонского Челси Майкл Эссьен в передаче Бомбардир рассказал, кого знает из украинских футболистов.

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“Надо подумать. Знаю молодого парня из Манчестер Сити. Очень интересный футболист.

Ну и, конечно, Шевченко. Большая легенда“, — рассказал Эссьен.

Напомним, что Майкл Эссьен покинул Челси в 2014 году, после 9 лет проведенных в клубе.

Отметим, что Александр Зинченко попал в топ-100 лучших игроков АПЛ.