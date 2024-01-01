Хави: Хотел бы поработать в АПЛ

Бывший полузащитник Барселоны Хави, ныне главный тренер катарского Аль-Садд, рассказал, что не прочь поработать в АПЛ.

Читай также: Хави: У меня бы не возникло проблем с работой в Барселоне

“Моя цель — работать в Барселоне, но кому может не нравиться английская Премьер-лига? Атмосфера, переполненные стадионы и невероятные футболисты — все это необыкновенно.

Очевидно, если бы мне пришлось выбирать, кого тренировать, я бы выбрал большой клуб, такой как Манчестер Сити, Челси, лондонский Арсенал или Тоттенхэм Хотспур.

Однако Юрген Клопп, Маурисио Почеттино и Унаи Эмери, которые сейчас тренируют команды в английской Премьер-лиге, выполняют невероятную работу“, - цитирует слова Хави Sky Sports.

Напомним, что Хави возглавил катарский клуб весной этого года.