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Двое человек, которые сфотографировали тело умершего Салы, получили тюремные сроки

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
Getty Images

Ромина Сала, сестра футболиста Эмилиано Сала, возмущена тем, что после гибели ее брата двое человек выложили в сеть фотографии его тела. 

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Суд вынес приговоры 62-летнему Кристоферу Эшфорду и 49-летней Шерри Брей, которые сделали фотографии на основе видеозаписи о вскрытии погибшего футболиста Эмилиано Салы, как сообщает The Sun.

По информцаии издания, Брей получила 1 год 2 месяца тюрьмы, Эшфорд — пять месяцев. Осужденные признали свою вину.

Эшфорд и Брей незаконно получили доступ к видеозаписи. Брей сделала фотографии и отправила их мужу. В результате этого фото получили распространение в сети.

Поняв, что полиция начала расследование, Брей удалила снимок и попросила сделать же самое супруга. Данные полученные с телефона женщины показали, что помимо Салы она сфотографировала еще один труп. 

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“Я видела фотографии тела Эмилиано, попавшие в Instagram. Я не могла поверить, что есть такие злые люди, которые могли бы это сделать. Мне было больно, что люди шутили над ними. Мы никогда не забудем этого“, - рассказала сестра футболиста Ромина. 

28-летний Сала перешел в Кардифф Сити из Нант в зимнее трансферное окно. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано

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Теги: Эмилиано Сала, Нант, Кардифф
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