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Экс-футболист Антверпена был зверски убит

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Прибывшие на место преступления работники пожарного депо не могли помочь спортсмену.
Келвин Мейнард / Getty Images
Келвин Мейнард / Getty Images

Бывший защитник голландских Эммена и Антверпена Келвин Мейнард был зверски убит. Об этом сообщает ВВС.

По информации источника Келвин Мейнард находился в машине, тогда как к ней подъехал скутер с двумя преступниками.

Машина футболиста была расстреляна. Келвин пытался уехать, однако протаранил ближайшую стену. Прибывшие на место преступления работники ближайшего пожарного депо не могли помочь спортсмену.

Стоит отметить, что Мейнард в последнее время выступал за любительский клуб Алфенс Бойс из Нидерландов.

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Теги: убийство, футбол
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