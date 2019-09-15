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Польский футболист вышел на поле, узнав о смерти отца, и расплакался, забив гол

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Поляк, выступающий в американской ФНЛ, узнал о кончине своего отца за три часа до начала матча.
Дариуш Формелла
Дариуш Формелла
instagram.com/darekformella9/

В рамках второй лиги США Сакраменто Репаблик обыграл Рио Гранде Вэлли со счетом 2:1.

Победный гол на 81-й минуте поединка 23-летний форвард Сакраменто Дариуш Формелла. Сразу после этого польский футболист упал на газон и расплакался.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@darekformella9 loves a match-winner. 🙌

Публикация от Sacramento Republic FC (@sacrepublicfc)

После поединка стало известно, что за несколько часов до матча умер отец футболиста, который боролся с раком.

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"Многие спрашивают, почему я так "отпраздновал" свой гол. Последние несколько недель были очень тяжелыми для меня и моей семьи. Мой отец боролся с раком, и за три часа до матча я узнал, что он умер.

Я постарался никому не показать, что у меня произошло что-то плохое. Я сосредоточился на игре и настроился сделать свою работу так хорошо, как смогу. Но когда я забил гол, я не сдержал эмоций и заплакал.

Сейчас я в Польше и пропущу следующий матч против Энерджи. Но вскоре я вернусь и буду отдавать все силы для победы Сакраменто", - написал Формелла на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте из-за неизлечимой болезни.

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Теги: США, футбол, ФНЛ
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