Мать Роналду рассказала, какую команду ее сын поддерживал в детстве

По словам Долорес Авейру, они с Роналду болели за разные клубы.

Мария Долорес Авейру, мама звездного форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, за какую команду ее сын болел в детстве.

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"Я общалась с представителями Спортинга, которые хотели взять Криштиану на просмотр в клуб. Я всегда болела за Спортинг, мой отец привил мне любовь к этому клубу, и я согласилась привести сына.

А вот Криштиану болел за Бенфику благодаря своему отцу. Правда, когда он все же попал в Спортинг, то стал преданным фанатом этой команды. И по сей день остается ее болельщиком.

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Помню, что мы созванивались, и я всегда чувствовала его настроение. Он еще ничего не говорил, но я все знала. Когда он плакал, я ему говорила: "Мама рядом с тобой, но ты должен бороться за футбол, если тебе это нравится".

Все вы видите результат. Он решил, что хочет стать лучшим футболистом, и много для этого работал. Криштиану поднялся очень высоко и он по-прежнему может дать многое футболу", - приводит слова Авейру Maisfutebol.

Ранее сообщалось, что во времена нахождения в академии Спортинга Криштиану Роналду выпрашивал бесплатную еду у сотрудниц Макдональдца.

После его интервью в Португалии нашли одну из женщин, которая его кормила, однако позже выяснилось, что она не та, за кого себя выдает.