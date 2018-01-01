Болт рассказал, с кем из футболистов пробежал бы эстафету

Именитый легкоатлет выбрал самых быстрых футболистов современности.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт назвал имена трех звездных футболистов, которых бы он взял в свою команду для эстафеты 4x100 метров.

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По мнению ямайского спортсмена, самыми быстрыми футболистами являются нападающие Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Гарет Бэйл.

"Я бы пробежал с Роналду, Мбаппе и Бэйлом", - приводит слова Болта пресс-служба ФИФА.

Напомним, Усэйн Болт недавно попробовал свои силы в футболе. 32-летний Болт спортсмен провел несколько товарищеских матчей за австралийский Сентрал Кост Маринерс, а также тренировался вместе с дортмундской Боруссией и норвежским Стремсгодсетом.

Отметим, что ямайский легкоатлет в скором времени завершил карьеру футболиста.