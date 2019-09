Кругом обман: Женщина соврала о том, что она кормила Роналду в детстве бургерами

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду в своем недавнем интервью признался, что в детстве бегал в Макдональдс и выпрашивал бесплатные бургеры.

Читай также: Роналду: Мой гол в ворота Ювентуса был великолепен, но секс с Джоджиной лучше

По словам футболиста, три сотрудницы заведения всегда подкармливали его и его товарищей, и Криштиану отметил, что хотел бы пригласить их на ужин. На слова португальца отреагировала некая Паула Лека, которая представилась одной из тех сотрудниц.

Однако известный журналист Пирс Морган, тот самый, которому Роналду рассказал эту историю, заявил, что Паула Лека - обманщица.

“Она не одна из трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается“, - написал Морган на своей страничке в Twitter.

She’s not one of the three women Ronaldo was talking about.

The hunt continues.. https://t.co/czH36xEJzn