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Кругом обман: Женщина соврала о том, что она кормила Роналду в детстве бургерами

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Паула Лека заявила, что была одной из сотрудниц Макдональдса, которая подкармливала юного футболиста.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду в своем недавнем интервью признался, что в детстве бегал в Макдональдс и выпрашивал бесплатные бургеры.

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По словам футболиста, три сотрудницы заведения всегда подкармливали его и его товарищей, и Криштиану отметил, что хотел бы пригласить их на ужин. На слова португальца отреагировала некая Паула Лека, которая представилась одной из тех сотрудниц.

Однако известный журналист Пирс Морган, тот самый, которому Роналду рассказал эту историю, заявил, что Паула Лека - обманщица.

“Она не одна из трех женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается“, - написал Морган на своей страничке в Twitter.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что доверяет всего четырем людям.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры, Макдоналдс
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