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УЕФА запустил новую программу для футбоистов

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УЕФА вводит новые технологии.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

УЕФА запустил новую образовательную программу для футболистов. Программа под названием “УЕФА для игроков“ создана с целью помочь игрокам справляться с жизненными проблемами.

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Бывшие топ-футболисты будут делиться опытом и знаниями, чтобы новые поколения игроков не повторили их ошибок. Первый шаг в рамках программы — это выпуск приложения для всех профессиональных футболистов Европы.

“Это передовая инициатива УЕФА — сделать приложение, которое может действительно помочь игрокам принять ключевые решения на той или иной стадии карьеры. Приложение дает игрокам карьерные советы.

Надо только коснуться экрана. Предлагаются симуляции на восемь тем — от обучения до рисков организации договорных матчей и подготовки к жизни после футбола“, — приводит слова экс-игрока сборной Португалии Нуну Гомеша официальный сайт УЕФА.

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“Было бы чудесно иметь под рукой подобную информацию, когда я начинал карьеру. Приложение охватывает несколько областей. От управления деньгами до отношений со СМИ и твоего имиджа, как футболиста.

Это бесценная информация для любого игрока на любом этапе его или ее карьеры“, — заявил экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль

Отметим, что УЕФА опубликовал изменение в таблице коэффициентов.

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Теги: УЕФА, футбол
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