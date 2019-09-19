В Португалии нашлась сотрудница Макдональдса, кормившая голодного Роналду в детстве

Женщина отозвалась на предложение футболиста сходить вместе в ресторан.

Криштиану Роналду Getty Images

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем недавнем интервью поделился трогательной историей о сотрудницах Макдональдса, которые подкармливали его и других воспитанников Спортинга, когда они были юными. Футболист выразил надежду, что ему удастся найти девушек и отблагодарить их, пригласив на ужин.

После интервью Роналду в Португалии объявилась одна их бывших сотрудниц заведения - Паула Лека. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей. Девушка отметила, что с удовольствием сходила бы с Криштиану в ресторан, сообщает The Sun.

Паула Лека The Sun

“Они подходили к нашему ресторану, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал отдать их детям. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, который был, пожалуй, самым робким из них всех. Это происходило регулярно, почти каждую ночь.

Я вспоминаю то время с улыбкой. Мой сын не верил мне и думал, что это выдумка, потому что не мог представить, чтобы его мама когда-либо давала Криштиану Роналду гамбургер. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы встретить меня с работы ночью, и видел его.

Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно согласилась. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена. Больше мне ничего не нужно“, - рассказала Лека.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду расплакался, когда увидел ролик с умершим отцом.