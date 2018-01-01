Силва может перейти в команду Бекхэма

Капитан "горожан" покинет клуб по окончании сезона-2019/2020.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может продолжит карьеру в MLS, сообщает Independent.

По информации источника, футболист получил предложение от Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Отмечается, что Силва станет первым звездным новичком Интера, который стартует в MLS со следующего сезона.

Ранее Давид Силва подтвердил, что покинет Манчестер Сити после сезона-2019/20.