Силва может перейти в команду Бекхэма
Капитан "горожан" покинет клуб по окончании сезона-2019/2020.
Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может продолжит карьеру в MLS, сообщает Independent.
По информации источника, футболист получил предложение от Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.
Отмечается, что Силва станет первым звездным новичком Интера, который стартует в MLS со следующего сезона.
Ранее Давид Силва подтвердил, что покинет Манчестер Сити после сезона-2019/20.
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