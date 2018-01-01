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Силва может перейти в команду Бекхэма

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Капитан "горожан" покинет клуб по окончании сезона-2019/2020.
Давид Силва
Давид Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может продолжит карьеру в MLS, сообщает Independent.

По информации источника, футболист получил предложение от Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Отмечается, что Силва станет первым звездным новичком Интера, который стартует в MLS со следующего сезона. 

Ранее Давид Силва подтвердил, что покинет Манчестер Сити после сезона-2019/20.

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Теги: футбол, Давид Силва, Манчестер Сити, Давид Бекхэм, MLS, Интер Майами
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