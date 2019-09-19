Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

Президент Белоруссии подтвердил готовность страны принят матч за Суперкубок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом УЕФА Александром Чеферином заявил, что страна готова принять матч за Суперкубок УЕФА.

“Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому, если европейский футбольный союз в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента.

Я знаю, что в последнее время много обсуждается в разных кругах вопрос о проведении матча за Суперкубок УЕФА.

Знайте, что, если будет у вас такая возможность определить местом проведения такого матча нашу столицу, нашу Беларусь, мы всегда с этим будем солидарны, согласны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента“, приводит слова Лукашенка Беларусь сегодня.

Напомним, что ранее УЕФА обнародовало название третьего еврокубка.