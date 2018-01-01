Экс-форвард Ливерпуля может получить дисквалификацию за ставки
Нападающего сборной Англии и турецкого Трабзонспора Дэниела Старриджа могут дисквалифицировать за ставки на спорт, сообщает The Sun.
Отмечается, что федерация футбола Англии намерена добиться ужесточения наказания для бывшего форварда Ливерпуля.
Напомним, в январе прошлого года футболист своему брату Леону сделать ставку на его трансфер в Севилью, сообщив ему о переговорах. В результате вместо испанского клуба Дэниел перешел в Вест Бромвич на правах аренды.
В июле этого года ФА дисквалифицировала нападающего на 6 недель, а также наложила штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов (около 83 тысяч евро).
Несмотря на это, комиссия отклонила иск федерации и признала ситуацию недоказанной. Теперь федерация футбола Англии намерена подать апелляцию и ужесточить наказание футболиста.
Отметим, что возможная дисквалификация может повлиять на карьеру Старриджа в его новой команде -Трабзонспоре, куда он перешел этим летом.
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