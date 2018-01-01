Экс-форвард Ливерпуля может получить дисквалификацию за ставки

Дэниел Старридж сообщал своему родственнику инсайдерскую информацию.

Нападающего сборной Англии и турецкого Трабзонспора Дэниела Старриджа могут дисквалифицировать за ставки на спорт, сообщает The Sun.

Отмечается, что федерация футбола Англии намерена добиться ужесточения наказания для бывшего форварда Ливерпуля.

Напомним, в январе прошлого года футболист своему брату Леону сделать ставку на его трансфер в Севилью, сообщив ему о переговорах. В результате вместо испанского клуба Дэниел перешел в Вест Бромвич на правах аренды.

В июле этого года ФА дисквалифицировала нападающего на 6 недель, а также наложила штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов (около 83 тысяч евро).

Несмотря на это, комиссия отклонила иск федерации и признала ситуацию недоказанной. Теперь федерация футбола Англии намерена подать апелляцию и ужесточить наказание футболиста.

Отметим, что возможная дисквалификация может повлиять на карьеру Старриджа в его новой команде -Трабзонспоре, куда он перешел этим летом.