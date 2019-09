Инфантино - о смерти Риксена: Он был больше, чем выдающийся игрок

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал новость о смерти нидерландского Фернандо Риксена.

“Сегодня мы потеряли гораздо больше, чем выдающегося футболиста. Фернандо был воплощением того, что значит отвечать с добром и солидарностью, стоя перед лицом напасти. Его борьба с болезнью оставила незабываемое наследие этому миру, которое выходит далеко за рамки футбольной сферы. Мои мысли с его женой, дочерью, семьей и друзьями“, — приводятся слова Инфантино в Twitter ФИФА.

