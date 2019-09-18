Это'о: Хочу быть первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов

Камерунский нападающий рассказал о планах на будущее.

Камерунский игрок Самуэль Это'о, который недавно закончил карьеру футболиста, заявил, что в будущем хочет стать главным тренером. Он отметил, что желает возглавить Барселону и одержать с ней победу в Лиге чемпионов.

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“Однажды я вернусь в Барселону. Я хочу быть первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов, и чтобы моя команда играла так же, как и команда Гвардиолы“, — рассказал Это'о в эфире программы Què t'hi Jugues.

Напомним, что камерунский футболист завоевывал трижды трофей Лиги чемпионов.

Отметим, что игрок снялся в фильме “Я не обезьяна“.