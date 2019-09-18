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Это'о: Хочу быть первым темнокожим тренером, который выиграет Лигу чемпионов

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Камерунский нападающий рассказал о планах на будущее.
Самуэль Это'о
Самуэль Это'о
Getty Images

Камерунский игрок Самуэль Это'о, который недавно закончил карьеру футболиста, заявил, что в будущем хочет стать главным тренером. Он отметил, что желает возглавить Барселону и одержать с ней победу в Лиге чемпионов.

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“Однажды я вернусь в Барселону. Я хочу быть первым темнокожим тренером, выигравшим Лигу чемпионов, и чтобы моя команда играла так же, как и команда Гвардиолы“, — рассказал Это'о в эфире программы Què t'hi Jugues

Напомним, что камерунский футболист завоевывал трижды трофей Лиги чемпионов.

Отметим, что игрок снялся в фильме “Я не обезьяна“

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Теги: Самуэль Это'О, вне игры, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.09.2019, 17:33
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гость
Возглавить БАРСЕЛОНУ))) )сначала нужно Динамо Киев потренировать.
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