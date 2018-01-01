Олейник: Есть желание вернуться в сборную Украины

Украинский футболист рассказал про планы на будущее.

Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник рассказал, что хотел бы вернуться в чемпионат Украины и попробовать себя в составе сборной Украины.

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“У меня есть мечта и цель вернуться на Украину. Считаю, могу еще.

То, как себя сейчас чувствую в футбольном плане, уверен, могу играть на высоком уровне еще. Понимаю, что из чемпионата Финляндии в сборную я не попаду.

Также есть желание вернуться в украинский чемпионат. Самое важное – куда.

Хочу, чтобы это был клуб, который имеет задачу, цель, относится с пониманием к футболистам и имеет стратегию развития“, - рассказал украинский футболист в программе Вацко Live.

Напомним, что ранее игроку предложили контракт до конца карьеры.