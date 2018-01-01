Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олейник: Есть желание вернуться в сборную Украины

Комментариев: 0
Украинский футболист рассказал про планы на будущее.
Денис Олейник в составе Металлиста
Денис Олейник в составе Металлиста
Getty Images

Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник рассказал, что хотел бы вернуться в чемпионат Украины и попробовать себя в составе сборной Украины.

Читай также: Денис Олейник забил шедевр пяткой в чемпионате Финляндии

“У меня есть мечта и цель вернуться на Украину. Считаю, могу еще.

То, как себя сейчас чувствую в футбольном плане, уверен, могу играть на высоком уровне еще. Понимаю, что из чемпионата Финляндии в сборную я не попаду.

Также есть желание вернуться в украинский чемпионат. Самое важное – куда.

Хочу, чтобы это был клуб, который имеет задачу, цель, относится с пониманием к футболистам и имеет стратегию развития“, - рассказал украинский футболист в программе Вацко Live.

Напомним, что ранее игроку предложили контракт до конца карьеры.

Поделись:
Теги: Денис Олейник, сборная Украина по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь