Удар молнии чуть не убил футболистов на Ямайке

Два пострадавших игрока были доставлены в больницу сразу после инцидента.

Пострадавшего от молнии уносят с поля givemesport.com

Ужасный инцидент произошел на Ямайке во время футбольного матча между юношескими командами Уолмер Бойс Скул и Ямайка Колледж.

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Как сообщает Loop Jamaica, на 82-й минуте встречи в поле ударила молния, из-за чего два игрока упали на газон, получив разряд. Футболистов сразу же доставили в больницу, где они прошли медобследование.

По информации источника, у одного из пострадавших диагностировали нарушение сердечного ритма. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

После поединка за медицинской помощью также обратились и другие футболисты. Точное число пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что матч в Бразилии был под угрозой срыва из-за роя пчел.