Экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте
Бывший полузащитник шотландского Рейнджерса, питерского Зенита и сборной Нидерландов Фернандо Риксен ушел из жизни в 43-летнем возрасте.
Читай также: Российский боксер умер во время тренировки
Как сообщает Sky Sports, экс-футболист на протяжении длительного времени страдал неизлечимым заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).
Диагноз был поставлен в октябре 2013-го года. Последнее время Риксен находился в хосписе в Шотландии и был полностью парализован.
Fernando Ricksen 1976-2019 pic.twitter.com/urKJAkfQVk— Rangers Football Club (@RangersFC) 18 сентября 2019 г.
Отметим, что осенью 2013-го года он выпустил автобиографию под названием Дух бойца. В 2014-м году Фернандо был введен в Зал славы Рейнджерса, за который играл в период с 2000-го по 2006-й годы.
Ранее сообщалось, что умер легендарный трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвар Ханевольд.
Полная версия правил