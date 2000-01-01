Экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте

Фернандо Риксен умер из-за серьезного заболевания - бокового амиотрофического склероза.

Бывший полузащитник шотландского Рейнджерса, питерского Зенита и сборной Нидерландов Фернандо Риксен ушел из жизни в 43-летнем возрасте.

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Как сообщает Sky Sports, экс-футболист на протяжении длительного времени страдал неизлечимым заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).

Диагноз был поставлен в октябре 2013-го года. Последнее время Риксен находился в хосписе в Шотландии и был полностью парализован.

Отметим, что осенью 2013-го года он выпустил автобиографию под названием Дух бойца. В 2014-м году Фернандо был введен в Зал славы Рейнджерса, за который играл в период с 2000-го по 2006-й годы.

Ранее сообщалось, что умер легендарный трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвар Ханевольд.