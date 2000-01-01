Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте

Комментариев: 0
Фернандо Риксен умер из-за серьезного заболевания - бокового амиотрофического склероза.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
rangers.co.uk

Бывший полузащитник шотландского Рейнджерса, питерского Зенита и сборной Нидерландов Фернандо Риксен ушел из жизни в 43-летнем возрасте.

Читай также: Российский боксер умер во время тренировки

Как сообщает Sky Sports, экс-футболист на протяжении длительного времени страдал неизлечимым заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).

Диагноз был поставлен в октябре 2013-го года. Последнее время Риксен находился в хосписе в Шотландии и был полностью парализован.

Отметим, что осенью 2013-го года он выпустил автобиографию под названием Дух бойца. В 2014-м году Фернандо был введен в Зал славы Рейнджерса, за который играл в период с 2000-го по 2006-й годы.

Ранее сообщалось, что умер легендарный трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвар Ханевольд.

Поделись:
Теги: Фернандо Риксен, футбол, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь