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Роналду: В мире есть всего четыре человека, которым я доверяю

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Лидер туринского Ювентуса не захотел раскрывать имена этих людей.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что во всем мире есть только четыре человека, которым он способен доверять на все сто процентов.

Португалец отметил, что во многом его доверие основывается на эпизоде с обвинением в изнасиловании, из-за которого ему было стыдно перед собственными детьми.

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“Я бы сказал, что в мире есть всего четыре человека, которым я доверяю на все 100%. Конечно, у меня есть близкие друзья, семья, но лишь четыре человека заслужили моего полного доверия.

Я не буду называть их имена, но мне достаточно того, что они есть“, - сказал Роналду в интервью программе Good Morning Britain.

Ранее Криштиану Роналду рассказал, как в детстве просил еду в Макдональдсе.

Напомним, недавно португалец расплакался, когда увидел ролик со своим умершим отцом.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры
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