Бывшая жена Тимощука: Толик утверждал, что я украла детей

Бывшая жена игрока заявила, что Тимощук писал заявление в немецкий суд.

Надежда Навроцкая,бывшая жена Анатолия Тимощука, рассказала, как идет судебный процесс о разводе пары.

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“Толик неоднократно говорил мне об идее фикс: “Когда у тебя закончатся деньги, я заберу детей и найду людей, которые будут их выращивать“. Не воспитывать, а именно выращивать – я цитирую дословно.

Все это время он пытался сделать так, чтобы я не могла оплатить счета. Скажем, я вынуждена каждый месяц доплачивать лишнюю тысячу евро за его страховку, которая ему не нужна, но она идет в одном пакете с детскими. А в Германии с этим строго: не буду платить – в случае чего, чуть ли не уголовная статья.

Правда, что меня обвиняли в киднеппинге. Толик прямо так и писал в немецкий суд, что я украла детей, которые при этом всё время находились со мной. У них заканчивался вид на жительство в Германии, для продления требовалась подпись Толика, но он отказывался.

То же самое с детскими паспортами, без которых продлить вид на жительство нельзя. Хорошо, что украинский консул оказался профессионалом“, — приводит слова Навроцкой Советский спорт.

Ранее сообщалось, что бывшая жена игрока хочет отсудить у него половину имущества.