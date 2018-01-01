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Роналду: Мой гол в ворота Ювентуса был великолепен, но секс с Джоджиной лучше

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Португалец считает свой гол в ворота Ювентуса, забитый ножницами, самым лучшем в карьере.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
instagram.com/georginagio/

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду вспомнил о своем потрясающем ударом ножницами в ворота Джанлуиджи Буффона, когда тот выступал за туринцев, а португалец защищал цвета Реала.

Роналду также отметил, что секс с его возлюбленной лучше, чем этот гол.

“Долгие и долгие годы я пытался забить гол, подобный голу в ворота Ювентуса в Лиге чемпионов. У меня 700 забитый мячей, но такого не было.

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Тогда я подумал: “Наконец-то я забил ножницами в прыжке“. И это случилось в матче с Ювентусом, когда в воротах стоял именитый Джанлуиджи Буффон. Это был великолепный гол.

Лучше ли этот гол чем секс? Нет, уж точно не лучше, чем секс с моей Джорджиной“, - приводит слова Роналду Goal.com.

Ранее Криштиану Роналду отметил, что однажды сыграет свадьбу с Джорджиной Родригес.

Отметим, что невеста Роналду показала роскошные формы в нижнем белье.

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Теги: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, футбол, вне игры, прикол
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