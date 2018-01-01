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Роналду - о Месси: Он вошел в историю, но я должен выиграть больше, чтобы превзойти его

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Португалец вновь высказался о своем многолетнем противостоянии с аргентинским форвардом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился своим мнением о форварде Барселоны Лионеле Месси.

“Я бы хотел, чтобы у меня было больше наград, чем у Месси, и я думаю, что заслуживаю этого. Месси - фантастический парень. Он уже вошел в историю футбола, но я должен выиграть шесть, семь или восемь Золотых мячей, чтобы превзойти его.

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Мы с ним не являемся друзьями, но мы делили между собой одну сцену на протяжении 15 лет. У меня с ним хорошие отношения.

Он мотивировал меня становиться лучшим игроком, а я - его. Уверен, что я уже вошел в историю футбола благодаря тому, что сделал“, - цитирует Роналду Sky Sports.

Ранее Криштиану Роналду назвал главное отличие от Лионеля Месси.

Отметим, что аргентинец согласился поужинать с португальцем.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лионель Месси, Барселона, футбол
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