Артем Кравец приступил к тренировкам после операции

Украинцу удалили спинную грыжу.

Форвард турецкого Кайсериспора Артем Кравец несколько дней назад перенес операцию по удалению спинной грыжи.

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Как сообщает Sabah, украинский футболист приступил к индивидуальным тренировкам. Отметим, что повреждение Кравец получил во время столкновения с вратарем во время тренировки перед началом сезона.

Украинец из-за травмы так и не дебютировал в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что голкипера Леганеса госпитализировали из-за проблем с печенью.