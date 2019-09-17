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Артем Кравец приступил к тренировкам после операции

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Украинцу удалили спинную грыжу.
Артем Кравец
Артем Кравец
Getty Images

Форвард турецкого Кайсериспора Артем Кравец несколько дней назад перенес операцию по удалению спинной грыжи.

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Как сообщает Sabah, украинский футболист приступил к индивидуальным тренировкам. Отметим, что повреждение Кравец получил во время столкновения с вратарем во время тренировки перед началом сезона.

Украинец из-за травмы так и не дебютировал в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что голкипера Леганеса госпитализировали из-за проблем с печенью.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол, операция, травма
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Комментариев (1)
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ФайныйДрузяка    17.09.2019, 20:04
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ФайныйДрузяка
Мог бы и пол заодно сменить...
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