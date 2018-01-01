Касильяс рассказал о своем восстановлении после инфаркта

Легендарный голкипер в ближайшее время не сможет вернуться на поле.

Вратарь Порту Икер Касильяс сообщил, что его восстановление после перенесенного сердечного приступа проходит медленно.

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"Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все барьеры должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий.

Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим этот бой", - написал Касильяс на своей страничке Twitter.

Todo va despacio pero tiene que ser así. Calma y avanzando poco a poco. Todas las barreras se tienen que superar. No hay obstáculo. Tú mente debe estar limpia. No quiero ser ejemplo de nada. Sigamos con esta pelea!! 🥊⚡ pic.twitter.com/tA3T9bdADt — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс занял руководящую должность в Порту.

Напомним, легендарный голкипер 1-го мая перенес сердечный приступ во время тренировки Порту.