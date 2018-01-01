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Касильяс рассказал о своем восстановлении после инфаркта

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Легендарный голкипер в ближайшее время не сможет вернуться на поле.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Вратарь Порту Икер Касильяс сообщил, что его восстановление после перенесенного сердечного приступа проходит медленно.

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"Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все барьеры должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий.

Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим этот бой", - написал Касильяс на своей страничке Twitter.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс занял руководящую должность в Порту.

Напомним, легендарный голкипер 1-го мая перенес сердечный приступ во время тренировки Порту. 

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Теги: Икер Касильяс, Порту, вне игры, инфаркт, сердечный приступ, футбол, восстановление
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