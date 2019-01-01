Коноплянка: Я не перешел в Турцию, потому что там есть Селезнев
Игрок донецкого Шахтера рассказал о том, почему он решил не переходить в турецкий чемпионат.
Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка в интервью программе Профутбол в шутливой форме рассказал о том, почему в летнее трансферное окно не перебрался в чемпионат Турции.
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“В Турции может быть только один топ-игрок. Там уже есть Селезнев. Куда с ним конкурировать?
Это трудно, поэтому я решил взять другое направление“, - отметил Коноплянка.
Напомним, летом интерес к украинцу проявляли Бешикташ и Фенербахче.
Кроме того, Коноплянка мог продолжить карьеру в итальянской Сампдории.
Напомним, 2-го сентября Шахтер объявил о трансфере Евгения Коноплянки.
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