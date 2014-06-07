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Роналду: Обвинения в изнасиловании порочили мою честность, мне было стыдно перед детьми

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Португалец признался, что ему приходилось переключать канал, чтобы оградить свою семью от лживой информации.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, как он пережил обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которая заявил об этом в полицию спустя девять лет. 

“Они порочат твое достоинство. Это нелегко. У тебя есть девушка, семья, дети. Но когда они порочат твою честность, это тяжело.

Однажды я сидел дома в гостиной вместе со своей девушкой в то время, когда по телевизору начали сообщать новости о Криштиану Роналду.

Я услышал, как по лестнице спускаются дети и переключил на другой канал, потому что мне стало стыдно. Я почувствовал себя неловко“, - признался Роналду в интервью программы Good Morning Britain.

Напомним, осенью 2018 года Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание. Сам Криштиану отрицал все обвинения в свой адрес.

В июле этого года стало известно, что Роналду избежал наказания по делу об изнасиловании.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, вне игры
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