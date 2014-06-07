Роналду: Обвинения в изнасиловании порочили мою честность, мне было стыдно перед детьми

Португалец признался, что ему приходилось переключать канал, чтобы оградить свою семью от лживой информации.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, как он пережил обвинения в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которая заявил об этом в полицию спустя девять лет.

“Они порочат твое достоинство. Это нелегко. У тебя есть девушка, семья, дети. Но когда они порочат твою честность, это тяжело.

Однажды я сидел дома в гостиной вместе со своей девушкой в то время, когда по телевизору начали сообщать новости о Криштиану Роналду.

Я услышал, как по лестнице спускаются дети и переключил на другой канал, потому что мне стало стыдно. Я почувствовал себя неловко“, - признался Роналду в интервью программы Good Morning Britain.

Напомним, осенью 2018 года Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание. Сам Криштиану отрицал все обвинения в свой адрес.

В июле этого года стало известно, что Роналду избежал наказания по делу об изнасиловании.